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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مياه المنوفية يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد اليوم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، محطة مياه المنطقة الصناعية بقويسنا ومحطتى معالجة المنطقة الصناعية ومدينه قويسنا للإطمئنان على سير العمل وانتظام التشغيل بالمحطة .

وشدد، على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمحطة طبقا للخطة الزمنية الموجودة، والخاصة بصيانة المعدات؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة ومتابعة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات بهدف الحفاظ على كفاءة المحطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية خلال شهر رمضان وحرصا على الوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

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