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السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب رجال الطائرة يلحق بالسيدات ويحصد ذهبية دورة الألعاب الأفريقية

منتخب مصر لرجال الكرة
منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة
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توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وفاز الفراعنة باللقب بعد الفوز على كينيا في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/22
25/21
25/18
وبذلك يلحق منتخب الرجال بمنتخب السيدات الذي توج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3/0.


وتأهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى الدور النهائي بالفوز على نظيره غانا بنتيجة 3/1 في الدور نصف النهائي.

كما تأهل للدور قبل النهائي على حساب نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 في لقاء ربع النهائي، علمًا بأنه أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بالفوز على نيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من: أشرف اللقاني، مصطفى جابر، سيف عابد، رضا هيكل، عبد الرحمن الحسينى،محمد عسران،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات، حماده عثمان، محمد عادل، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة،  أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

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