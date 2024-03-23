"الجارديان": هجوم داعش في موسكو يشير إلي تركيز التنظيم الإرهابي على استهداف روسيا

سرعان ما أشارت التكهنات حول من نفذ إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس في العاصمة الروسية موسكو إلى أن الهجوم الإرهابي سيكون له تداعيات سياسية ضخمة في روسيا وخارجها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأعلن تنظيم "داعش خراسان"، وهو فرع إقليمي لتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم. وقام تنظيم داعش بتنفيذ عدد من أكبر الهجمات الإرهابية الأخيرة في روسيا، بما في ذلك التفجيرات في مترو سانت بطرسبرج في عام 2017 الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 45 اخرين.

وقالت المخابرات الأمريكية لوكالات الأنباء الأمريكية إنه "لا يوجد سبب للشك" في مسؤولية داعش عن الهجوم.

وركز تنظيم "داعش خراسان"، وهو فرع من تنظيم داعش ومقره بشكل أساسي في أفغانستان، اهتمامه بشكل متزايد على روسيا منذ مغادرة الولايات المتحدة أفغانستان في عام 2021. وتم تأسيس تنظيم "داعش خراسان" في عام 2015 من قبل أعضاء الجماعات المسلحة الإرهابية، بما في ذلك من باكستان وأوزبكستان، وينشط تنظيم "داعش خراسان" في آسيا الوسطى وروسيا. ونفذ تنظيم "داعش خراسان" تفجيرين في يناير الماضي في إيران أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في أوائل شهر مارس، أن: "تنظيم داعش خراسان وحلفاءه لديهم ملاذ آمن في أفغانستان، ويواصلون تطوير شبكاتهم داخل وخارج البلاد."

وأضاف: "أهدافهم لا تتوقف عند هذا الحد. ودعوا إلى شن هجمات على مستوى العالم ضد أي شخص لا يتماشى مع أيديولوجيتهم المتطرفة، وفشلت جهود حركة طالبان للتصدي لتنظيم داعش خراسان."

وتابع أن الهجوم في إيران أظهر "مرونة تنظيم داعش خراسان ويشير إلى أن التنظيم لديه القدرة والإرادة للقيام بعمليات خارجية كبيرة وخطيرة للغاية."

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه منع في 7 مارس هجوما مسلحا من قبل تنظيم "داعش خراسان" على كنيس يهودي في منطقة كالوجا بالقرب من موسكو.

وفي غضون ساعات، أصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا غير عادي للمواطنين الأمريكيين لتجنب التجمعات الكبيرة وخاصة الحفلات الموسيقية، مكررة دعوات للمواطنين الأمريكيين لمغادرة روسيا. وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي: "تراقب السفارة تقارير تفيد بأن المتطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، لتشمل حفلات موسيقية، وينصح بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الـ 48 ساعة القادمة."

وقال مراسلو شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنهم قيل لهم إنه "منذ نوفمبر، كانت هناك معلومات استخباراتية محددة إلى حد ما تفيد بأن تنظيم داعش خراسان يريد تنفيذ هجمات في روسيا، وحذرت المخابرات الأمريكية روسيا من ذلك."

ونقلت "رويترز" عن كولين كلارك من مركز "صوفان" قوله: "لقد ركز تنظيم داعش خراسان هجماته على روسيا خلال العامين الماضيين، وكثيرا ما انتقد التنظيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دعايته."

وسيؤدي إعلان تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عن الهجوم إلى تحويل انتباه المسؤولين الروس عن اتهام أوكرانيا بتنفيذ الهجوم.

وقال ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن، إنه إذا ثبت تورط كييف في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية، فيجب تعقب جميع المتورطين وقتلهم دون رحمة، بمن فيهم مسؤولو الدولة التي ارتكبت مثل هذا الهجوم.

وأصر المسؤولون الأوكرانيون على أنه ليس لديهم صلة بالهجوم. وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك: "أوكرانيا بالتأكيد لا علاقة لها بإطلاق النار/الانفجارات في قاعة مدينة كروكوس (منطقة موسكو، روسيا). لا معنى له على الإطلاق."

وأضاف: "أوكرانيا لم تلجأ قط إلى استخدام الأساليب الإرهابية. إنه دائما غير مجدي."