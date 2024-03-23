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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"خان الزعفران" أمسية رمضانية لخريجي جامعة عين شمس في أجواء مستلهمة من شارع المعز

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت جامعة عين شمس ، أمسية رمضانية مميزة بعنوان " خان الزعفران " بساحة الحرم الرئيسي للجامعة ، بحضور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، وعبد الوهاب عزت القائم بتسيير أعمال أمين المجلس الجامعات الخاصة.

وأقيمت الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية و شرقية مستلهمة من شارع المعز وتضمنت باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات ، من بينها حفل غنائي بمشاركة كورال هارموني بقيادة المايسترو محمود وحيد، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة وبازار ثرى ، إلي جانب سحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي.

أعرب الحضور عن خالص شكرهم للجامعة علي هذه الأمسية المميزة.

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