نشوى بلال تبدأ تصوير فيلم "المصيف" وتنتظر عرض الليلة كبيرة

تبدأ الممثلة الشابة نشوى بلال تصوير مشاهدها خلال أحداث فيلم "المصيف" بعد عيد الفطر المبارك مباشرة والذي من المقرر عرضه عقب الإنتهاء من تصويره.

تقوم نشوى بلال خلال أحداث فيلم المصيف بدور سكرتيرة "ترافق" صاحب الشركة وتطلب منه أن يطلق زوجته.

فيلم "المصيف" بطولة عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، نبيل عيسي، الفنان القدير أحمد فؤاد سلييم، أحمد ماجد، نشوي بلال و مجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج سليم العدوي.

كما تنتظر نشوى بلال عرض مسلسل "الليلة كبيرة" الذي تم الإنتهاء من تصويره قبل موسم رمضان الحالي.

مسلسل "الليلة كبيرة" نتاج ورشة كتابة "إسلام المدني - محمد عباس - عاصم الأبيض" بطولة هالة فاخر، محسن منصور، حجاج عبدالعظيم،

مها أحمد، إسماعيل فرغلي وكوكبة من النجوم وهو من إخراج إسلام المدني.

يذكر ان نشوى بلال شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسل المداح الجزء الثاني، مسلسل عودة البارون للفنان القدير حسين فهمي، مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وفيلم هارلي.

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