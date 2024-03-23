دراسة: الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة يؤدي إلى الضعف الجنسي

أجريت دراسة حول قضاء وقت طويل أمام أجهزة الكمبيوتر تعد أمرا خطيرا، حيث ربطت الدراسة علي أكثر من 200ألف شخص بين استعمال الكمبيوتر علي المدي البعيد في أوقات الفراغ وزيادة خطر الاصابة بالعجز الجنسي "ED"، بحسب صحيفة metro البريطانية.

وقال باحثون صينيون إن الجلوس أمام الكمبيوترمدة 1.2 ساعة، تزيد فرص الإصابة بالضعف الجنسي بنسبة 3.57 مرة، ووارتبط استعمال الكمبيوتر على المدى البعيد لقضاء وقت الفراغ بانخفاض مستويات الهرمونات المحفزة للجريب (FSH) لدى الرجال، مما يعزز إنتاج الحيوانات المنوية.

وهذا الهرمون يتم إنتاجه عن طريق الغدة النخامية في المخ حيث يعمل علي التاثيرعلي عمل المبيضين لدى المرأة أو خصيتي الرجل، والتي تنتقل عبر مجرى الدم وترتبط بالمستقبلات في الخصيتين، وقد تم ربط انخفاض مستويات هرمون FSH بانخفاض الرغبة الجنسية والعقم وانخفاض الطاقة.

والدراسة نشرت أيضا في مجلة علم الذكورة، ولا تؤكد سبب تأثير انخفاض هذا الهرمون على وظيفة الانتصاب، وتشير الدراسة إلى أن هؤلاء الرجال أظهروا ميول وراثيه أقوى لاستخدام الكمبيوتر في أوقات الفراغ.

ومع ذلك، قال الباحثون انه لا دلائل تؤكد إلى أن أنشطة الجلوس الأخرى، مثل مشاهدة التلفزيون أو القيادة لقضاء وقت الفراغ، تزيد من خطر الضعف الجنسي، وهناك مزيد من الدراسة والابحاث لفهم العلاقة بين استخدام الكمبيوتر وخطر ضعف الانتصاب.