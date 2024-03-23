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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إقبال متزايد على انتخابات نقابة المحامين بدمياط

نقابة محامين دمياط
نقابة محامين دمياط
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شهدت لجان انتخابات النقابة العامة للمحامين في دمياط اقبال متزايد حيث كان الإقبال ضعيفا في الصباح الباكر ومن ثم تزايدالاقبال على لجان الانتخابات حيث ان محافظة دمياط بها مقار انتخابية في نقابة المحامين في مدينة دمياط وفي نقابة المحامين بدمياط الجديدة وفي نقابة المحامين في كفر سعد وفي نقابة المحامين في راس البرّ  ومقر نقابة المحامين في الزرقا ومقر نقابة المحامين في فارسكور .
كما ان هناك عدد من المرشحين على مقاعد النقابة العامة لمحامين مصر من محافظة دمياط وهم ناصر العمري عضو نقابة المحامين العامة السابق ونقيب محامين بندر دمياط سابقا ، بالإضافة إلى السيد هاشم عضو النقابة العامة للمحامين سابقا وسامي عبد العزيز محامي شاب .
ومن جانبه قال ناصر العمري المرشح على مقعد عضو النقابة للمحامين في محافظة دمياط ،  انه له مواقف واضحة وثابته كان أبرزها قضيتي مطروح ومحاوله فرض منظومه الفاتوره الالكترونيه بالتعاون مع زملاء رساله المحاماه  وتم الإلغاء ، بالإضافة إلى موقفي  من القضيه الفلسطينيه وللجمعيه العموميه أن تقيم وتحاسب المقصرين.

ومن جانبه قال ياسر عبد الفتاح ابو هندية نقيب محامين محافظة دمياط الساده الزملاء اعضاء الجمعيه العموميه لمحامين دمياط ان محامين محافظة دمياط دائما ما يضربون المثل في الإقبال والحشد والتصويت وهو ما نراه من فتح باب التصويت وعند الإعلان عن النتيجة سنجد محافظة دمياط باذن الله نسبة وتناسب من اعلى المحافظات تصويتا في الانتخابات وستظل قوة ضاربة في كافة أنتخابات المحامين على مستوى الجمهورية مؤكدا دعمه الكامل لمرشحي محافظة دمياط في انتخابات النقابة العامة للمحامين .
 

اعضاء الجمعية العمومية الجمعية العمومية العامة للمحامين الفاتورة الإلكترونية القضية الفلسطينية