حسام زكي: الخلافات العربية - العربية أول معوق لعمل جامعة الدول (فيديو)

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الخلافات العربية العربية أول معوق لعمل الجامعة العربية، والمعوق الخاص بالمصالح الوطنية خاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة للمنطقة، مشيرًا إلى أنه إذا تم التغلب على هذه العوائق أو لم تكن موجودة فستعمل الجامعة بدون معوقات.

وأضاف "زكي" في حواره لبرنامج “العاشرة”، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، في ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية، أنه لم يتم تفعيل معاهدة الدفاع المشترك لأنه فى النهاية تظل المصالح الوطنية للدول أكثر تأثيرا على تحركات أى دولة من رغبتها فى الإنخراط فى جهد عربى دفاعى عام، موضحا أن فكرة الدفاع المشترك طموحة وجميلة وبراقة وتبدوا وكأنها حلم مهم ولكن تطبيقها تصادفه إشكاليات كثيرة

وتابع، أن الجامعة العربية كيان له تأثير وهذا التأثير يزداد أو يتناقص فى ضوء رغبة الأعضاء فيه، حيث أن الجامعة العربية واكبت القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى الآن، موضحا أن الجامعة منظمة سياسية دورها صياغة الموقف السياسى العربى.

وأردف، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه لدينا داخل جامعة الدول العربية صلاحيات محددة تصيغها الدول الأعضاء، والمصالح الوطنية هى الحاكمة فى منطقتنا سواء للدول العربية أو غيرها، وكل دولة ترى مصالحها الوطنية بشكل أولوية وهو مشروع، مشيرا إلى أن دور الجامعة العمل على إيجاد الجميع تحت ذات السقف مما يجعل من المطلوب والضرورى عليهم الوصول للقواسم المشتركة.