الأردن: نتابع اعتقال مسلحين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية بعد اجتيازهما الحدود

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية حول اعتقال مُسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، في بيان صحفي، اليوم/السبت/، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.