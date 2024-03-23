ضبط 7 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 7 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة، وأقرا بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب.

وقد تم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما حسن النية، صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية.

كما ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام أول، لممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وقد تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما “سيئ النية” 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم وبحوزتهم 3 أسطوانات أكسجين تستخدم في طمس وتغيير أرقام الأجزاء الجوهرية بالسيارات.

وفى حلوان تم ضبط عاطلين، وبحوزتهما صاروخ كهربائي، أجزاء من عمود إنارة، واعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامي “سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب القطع”، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة أبواب حديدية، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل، وسائق لهما معلومات جنائية، لممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، تم ضبطهم.

كما أمكن ضبط 4 سيارات تستخدم في ارتكاب الوقائع ونقل أجزاء السيارات المستولى عليها وأجزاء سيارات، وأضاف أحدهم بتقطيع باقي أجزاء والتصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق