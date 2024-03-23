بالفيديو.. القومي للبحوث: الخضراوات والفواكه أنسب من الحلويات في رمضان

قالت الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه في ظل الظروف الحالية يكون الأكثر إتاحية لنا هو تناول الخضراوات والفواكه الطازجة في شهر رمضان، مشيرة إلى أنها تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية إضافة إلى كمية من الألياف الغذائية.

وأضافت "ضحى"، في تقرير عرضه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن جسم الإنسان يحتاج من 28 إلى 32 جراما من الألياف الغذائية، والألياف مهمة لأنها تمنحنا الإحساس بالشبع خاصة في فترة السحور، ويمكن الحصول عليها من الإفطار للسحور.

وتابعت، أن الخضراوات والفاكهة يمكن أن تعتبر الوجبة البينية للفطار والسحور كسناكس أفضل من الحصول على الحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر كما أنها تتسبب في العطش الشديد.

وأردفت، أن طبق السلطة في شهر رمضان يجب أن يتضمن كل الألوان ويجب أن نكثر من الألوان، مثل الفلفل بألوانه المختلفة والبقدونس والبنجر والطماطم والفجل ويمكن أن نتناول الفراولة الذي يحتوي على مضاد للأكسدة.