الأهلي يستقر على فتح ملف تمديد عقد أحمد عبدالقادر

استقر مسئولو شركة الكرة بالنادي الأهلي على فتح ملف تجديد عقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق، من أجل تمديد عقد اللاعب والاستمرار فى صفوف الفريق لأطول فترة.

وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي فى صيف 2025 ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل، وترغب الإدارة الحمراء في تجديد عقد اللاعب.

وهناك إجماع لدى شركة الكرة ولجنة التخطيط، بالتنسيق مع الجهاز الفني، على تجديد عقد عبد القادر باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات رغم ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية.

ويرى مسئولو الأهلي أن تجديد عقد عبد القادر أمر حتمي كونه من أبناء النادي ويحتاج الحصول على فرصة جديدة مع كولر، كما أن تمديد عقد اللاعب ضرورة حال خروجه للإعارة في الموسم المقبل، خشية من رحيله مجانا فيما بعد والانضمام إلى الغريم التقليدي الزمالك.

وعاد أحمد عبد القادر إلى حسابات كولر فى الفترة الأخيرة وينوي منحه فرصة جديدة للظهور والمشاركة في المباريات، حيث شهدت قائمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة تواجد اللاعب ولكنه لم يشارك في المباراة.