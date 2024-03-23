حسبي الله ونعم الوكيل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته بخلع في الكتف

علق إمام عاشور لاعب الأهلي ومنتخب مصر على الإصابة التي تعرض لها أمس خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا في كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

ونشر إمام عاشور “ستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام" قال فيه: أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين.. حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل شىء.. شكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد شكرا ليكم.. وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي.. الحمد لله".

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الكتف خلال المباراة الودية للمنتخب أمس وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات واشعة، وأثبتت أنه مصاب بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف ، وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، و سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب و تحديد حاجته لجراحة من عدمه.

وقال محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور، أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف أن إمام عاشور سيستكمل الإشاعات اليوم وسيعرض على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحصه وتحديد حاجته لجراحة من عدمه، موضحا أن هناك تنسيقا تاما بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في النادي الأهلي لمتابعة حالة اللاعب.