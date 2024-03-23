إقبال ضعيف بانتخابات نقابة المحامين في البحيرة.. صور

شهدت انتخابات نقابة المحامين في محافظة البحيرة، إقبالا ضعيفا علي صناديق الإقتراع بمقرات اللجان الفرعية المخصصة للإنتخابات، التي بدأت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً لاختيار نقيبا للمحامين وأعضاء النقابة العامة في 14 مركزا انتخابيا بنقابتي ايتاي البارود جنوب البحيرة ودمنهور شمال البحيرة موزعين علي 27 لجنة انتخابية.

ووزعت المقار الانتخابية، على محاكم المحافظة وهى نقابة إيتاي البارود شمال البحيرة تضم مراكز انتخابية، غرفة المحامين بايتاي البارود، غرفة المحامين بشبراخيت، غرفة المحامين بالرحمانية، غرفة المحامين بالدلنجات، غرفة المحامين بكوم حمادة، غرفة المحامين بأبو المطامير، غرفة المحامين بوادي النطرون.

كما تضم نقابة دمنهور جنوب البحيرة، مراكز انتخابية هي مقر النقابة بدمنهور، غرفة المحامين بحوش عيسي، غرفة المحامين بابوحمص، غرفة المحامين بمحكمة كفر الدوار، غرفة المحامين بالمحمودية، غرفة المحامين برشيد، غرفة المحامين بادكو.

وفي هذا السياق، صرح رامي الحديني، وكيل نقابة محامي شمال البحيرة والمتحدث الرسمي باسم مجلس النقابة، أن:" حق التصويت متاح لكل محامي مسدد لاشتراك عام 2023، ولا يلزم سداد اشتراك عام 2024 للتمكن من التصويت".