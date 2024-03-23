ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إقبال ضعيف بانتخابات نقابة المحامين في البحيرة.. صور

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت انتخابات نقابة المحامين في محافظة البحيرة، إقبالا ضعيفا علي صناديق الإقتراع بمقرات اللجان الفرعية المخصصة للإنتخابات، التي بدأت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً لاختيار نقيبا للمحامين وأعضاء النقابة العامة في 14 مركزا انتخابيا بنقابتي ايتاي البارود جنوب البحيرة ودمنهور شمال البحيرة موزعين علي 27 لجنة انتخابية.

ووزعت المقار الانتخابية، على محاكم المحافظة وهى نقابة إيتاي البارود شمال البحيرة تضم مراكز انتخابية، غرفة المحامين بايتاي البارود، غرفة المحامين بشبراخيت، غرفة المحامين بالرحمانية، غرفة المحامين بالدلنجات، غرفة المحامين بكوم حمادة، غرفة المحامين بأبو المطامير، غرفة المحامين بوادي النطرون.

كما تضم نقابة دمنهور جنوب البحيرة، مراكز انتخابية هي مقر النقابة بدمنهور، غرفة المحامين بحوش عيسي، غرفة المحامين بابوحمص، غرفة المحامين بمحكمة كفر الدوار، غرفة المحامين بالمحمودية، غرفة المحامين برشيد، غرفة المحامين بادكو.

وفي هذا السياق، صرح رامي الحديني، وكيل نقابة محامي شمال البحيرة والمتحدث الرسمي باسم مجلس النقابة، أن:" حق التصويت متاح لكل محامي مسدد لاشتراك عام 2023، ولا يلزم سداد اشتراك عام 2024 للتمكن من التصويت".

إقبال ضعيف البحيرة إنتخابات نقابة المحامين ايتاي البارود محامي شمال البحيرة محافظة البحيرة مقعد النقيب العام