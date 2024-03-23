محافظ المنوفية: الموافقة على إدراج مشروع " المركز الطبي " بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الصوامع بالسادات

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تمت موافقة وزارة الصحة على إدراج تنفيذ مشروع " المركز الطبي " بعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز السادات بمنطقة الصوامع ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 .

جاء ذلك بناء على خطاب محافظ المنوفية إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بهدف توفير الخدمة الطبية اللازمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي هذا في إطار جهود ومساعي محافظ المنوفية لتوفير الخدمات الطبية والأساسية بمنطقة الصوامع للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير بيئة مناسبة بما يضمن تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.



وأشار المحافظ إلى التنسيق الدائم مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لدعم المشروع ووضعه ضمن الخطة الاستثمارية فضلاً عن دعم مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة ، مشيداً بجهود الوزارة في تقديم التسهيلات وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصحية، والمتابعة المستمرة لخطة الدولة لتطوير القطاع الصحي لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.