بسبب السرعة الزائدة.. سيارة تدمر سور فيلا في مصر الجديدة (صور)

شهد شارع العروبة بمصر الجديدة، حادث تصادم مروع بعد اقتحام سيارة سور خاص بإحدي الفيلات، وتدميره بالكامل، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما تسبب في ظهور كثافات مرورية.

تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بحادث مرورى بفيلا رقم ١ ش العروبة – صلاح سالم أسفل كوبرى الميرغنى المستحدث اتجاه المطار حيث تصادم سيارة بسور الفيلا المذكورة بعاليه.

على الفور انتقلت الخدمات المعنية المتمثلة في كل من إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم مصر الجديدة إلى مكان البلاغ الذين تمكنوا من إزالة آثار الحادث ورفع السيارة ونظافة المكان وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

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