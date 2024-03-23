بالأسماء.. 15 مرشحًا يخوضون انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام اليوم

أعلنتِ النقابة العامة للمحامين، عن الاقتراع لمنصب النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة، اليوم السبت 23 مارس 2024، ويخوضون الاقتراع 15 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، بينما يخوض 115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية.

تأتي الانتخابات للتنافس على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، في 488 لجنة على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.

وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحًا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي: 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، 115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، 19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، 21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، 16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية، 10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية، 18 مرشحًا على مقعد استئناف بني سويف، 17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط، 7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.

ويبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت تبدأ اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محامٍ أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل.

وحددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.

وتواصل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية الجهود المبذولة في سبيل تيسير العملية الانتخابية على السادة المحامين على مستوى الجمهورية.

أسماء المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين

أسامة فتحي

أسعد هيكل

أشرف فتح الباب

أيمن عبد العزيز

حماده عبد الله

حمدي خليفة

خالد حافظ

دعاء العجوز

سامح عاشور

طارق جلال

عبد الحليم علام

فرج الخلفاوي

محمد البرديسي

نبيل عبد السلام

نبيل فزيع

ويحق للناخب اختيار، النقيب و3 مرشحين من المرشحين للإدارات القانونية، واختيار 25 مرشحًا من جميع محاكم الاستئناف.