اليوم.. وزير الرياضة يصل غانا لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية

يصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مدينة أكرا الغانية، اليوم السبت، لحضور حفل ختام النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية.

ومن المقرر أن يصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مدينة أكرا الغانية في تمام الساعة الواحدة والثلث ظهرًا بتوقيت غانا، للتواجد مع البعثة المصرية واستلام استضافة مصر لمنافسات النسخة الرابعة عشر من البطولة المقرر إقامتها 2027.

الجدير بالذكر أنه قد وصل المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أمس إلى مدينة أكرا الغانية، وتواجد مع البعثة للبحث عن ترتيبات حفل الختام وتوزيع الميداليات.

تستمر البعثة المصرية في حصد المزيد من الميداليات خلال منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية والمستمرة حتى يوم 24 مارس الحالي.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 188 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 99 ميدالية ذهبية و46 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية.