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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا.. إخماد حريق بالمركز التجاري في ضواحي موسكو

حريق مول تجاري في
حريق مول تجاري في موسكو
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أفادت قناة الحدث الإخبارية، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية، أن رجال الحماية المدنية  تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب  في المركز التجاري بضواحي موسكو.

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري، أسفر عن سقوط 40 قتيل وإصابة أكثر من 100 شخص.

ومنذ قليل، أعلن الأمن الروسي، أن القوات الخاصة الروسية تمكنت من القبض على شخص مشتبه فيه قرب مركز "كروكس سيتي هول " أنه كان من ضمن المجموعة المنفذة للهجوم الإرهابي، ويتم التحقيق معة الآن لمعرفة ملابسات الهجوم الإرهابي.

روسيا مول تجارى موسكو هجوم إرهابي