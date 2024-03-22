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السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

العراق وأمريكا يبحثان تداعيات الحرب في غزة وسبل تثبيت الاستقرار

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون، المستحقات المالية الإيرانية والمتواجدة في المصرف التجاري العراقي (TBI)، وكيفية التعامل مع المدفوعات في هذا الإطار، إضافة لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و"الحرب الدائرة في غزة" وتداعياتها على الوضع الاقتصادي لدول المنطقة والتأكيد على أهمية تثبيت الاستقرار.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بأنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والاقتصادية والمالية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تحقيق التنمية من أجل تطوير قطاع المال والبنوك والإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي.

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