استمرار تدريبات تنس الطاولة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بجنوب سيناء

تواصلت التدريبات الأسبوعية للمشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بجنوب سيناء فى رياضة تنس الطاولة لمراحل البراعم بالاستاد الرياضي في العاصمة طور سيناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

والجدير بالذكر ان رسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ويخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، ويتم الاشراف عليها اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

تأتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ومتابعة احمد مسعد وكيل المديرية.

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