مجلس مدينة نخل بوسط سيناء يعلن عن تعريفه الركوب الجديدة

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن تعريفه الركوب الجديدة نخل العريش طبقا لقرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء رقم ١٤٢ لسنه٢٠٢٤ بتحديد تعريفه الركوب بمحافظه شمال سيناء.

وناشد المدير العام الآساد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء سائقي سيارات الأجرة والمواطنين الالتزام بتعريفه الركوب وعدم التجاوز وفي حاله المخالفة سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالف

وبناء عليه وعلى تعليمات محافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير مديرية تموين شمال سيناء قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بالمرور والتواجد على محطات الوقود بالمحافظة لرفع الأرصدة ومتابعة صرف الوقود للمواطنين وتلاحظ عدم وجود أى زحام او اختناقات على محطات الوقود او محطات تعبئة الغاز.