مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات من روسيا والإمارات تحمل وقود ومواد غذائية لغزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء من روسيا والإمارات طائرتين تحمل المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطينى في قطاع غزة.

وقال الهلا ل الاحمر المصري، بشمال سيناء، إن المطار استقبل طائرتين، الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحملت 20 طنا من المواد الغذائية والملابس و12 برميل وقود، والثانية من روسيا وحملت 29 طنا من المواد الغذائية والإغاثية.

وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي، 691 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 565 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 126 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

بينما سجلت أحصائية معبر رفح البري وصول 941 شخصا من قطاع غزة بينهم 778 أصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والمصريين و7 جرحى و31 مرضيا، و86 مرافقا و3 أطباء بلا حدود و36 إماراتيا.

كما غادر الأراضي المصرية 47 فردا بينهم 8 فلسطينيين وحالتي وفاة و8 من وفد UN و25 إماراتيا و4 أطباء بلا حدود كما جري أدخال 227 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم، منها 56 شاحنة دخلت من معبر رفح و171 شاحنة من معبر كرم ابو سالم تم دخولها لغزة أمس وحتي اليوم.