"زيادة 15%".. ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة لسنة 2024 بالأقصر

أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تعريفة ركوب سيارات الأجرة لسنة ٢٠٢٤، وذلك بناءًا على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282) لسنة 2024 بشأن أسعار المواد البترولية والذى يعمل بها اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 22/3/2024.

وأعلن وزير البترول، أسعارالمنتجات البترولية التالية على النحو التالي: البنزين 95 -13.50 جنيه/ لتر، البنزين 92 - 12.50 جنيه / لتر، البنزين 80 - 11 جنيه/ لتـر، السولار – 10 جنيه / لتر، غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3، البوتاجاز - 100 جنيه / أسطوانة.

وبناءً على ما سبق جاء قرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم (115) لسنة 2024 بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف، مع التأكيد على ضرورة تحريك جميع السيارات فى خطوط السير المحددة.

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر، فى اجتماعًا مع الجهات المنوطة بالعمل على الالتزام بتعريفة الركوب المقررة ووضعها بمكان واضح بالمواقف والسيارة وتكثيف الخدمات المرورية، من خلال إدارة المرور على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالف.

تعريفة الركوب بالأقصر (1)

تعريفة الركوب بالأقصر (8)

تعريفة الركوب بالأقصر (7)

تعريفة الركوب بالأقصر (5)

تعريفة الركوب بالأقصر (6)

تعريفة الركوب بالأقصر (4)

تعريفة الركوب بالأقصر (3)