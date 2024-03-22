غدا.. الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح تحيى الليلة السادسة لـ"هل هلالك"

تنطلق فعاليات الليلة السادسة من برنامج "هل هلالك"، الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الثامنة والنصف مساء غدا السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغانى الدينية، بجانب باقة من الأغانى الرمضانية التى تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، يتغنى بها الفنانة أنغام مصطفى، والفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، والفنان زياد هانى فرحات من ذوى الهمم.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر البرنامج حتى يوم الاثنين الأول من أبريل المقبل.