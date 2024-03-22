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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

داعش يعلن مسئوليته عن تفجير انتحار في جنوب أفغانستان

تفجير في أفغانستان
تفجير في أفغانستان
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أعلن تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الجمعة،  مسؤولية تفجير وقع بالقرب من بنك خاص بمدينة قندهار جنوبى أفغانستان، مساء  أمس الخميس، مما أدي إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وأعلن التنظيم - عبر وكالة "أعماق" التابعة له - أن انتحاريا فجر حزامه الناسف وسط الأشخاص المجتمعين بالقرب من بنك لاستلام رواتبهم، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة.

كان رئيس إدارة الإعلام والثقافة الحكومية فى قندهار إنعام الله سامانجانى، قد صرح أمس بأن جميع الضحايا هم أشخاص تجمعوا في فرع بنك "كابول الجديد" لصرف رواتبهم الشهرية.

وأعلن "تنظيم داعش-ولاية خراسان" في السابق مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي استهدفت مدارس ومستشفيات ومساجد في أفغانستان.

 

تنظيم داعش الإرهابي تفجير قندهار جنوبى أفغانستان