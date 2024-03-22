بحضور السيسي.. تفاصيل صلاة الجمعة بمسجد المشير بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير بالتجمع الخامس بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

كما أدى الصلاة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة

وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة للقارىء الشيخ أحمد تميم المراغي كما رفع آذان الجمعة الشيخ عبد الله خالد.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور الشيخ الشحات عزازي؛ إذ استعرض خطيب الجمعة ذكرى العاشر من رمضان وبطولات القوات المسلحة رافعين شعار الله أكبر حتى تحقق النصر لجندي صائم.

كما ربط الخطيب بذكري بدر وذكري العاشر من رمضان وجبر الله القلوب وتحقيق النصر.

كما استعرض الخطيب بركات شهر رمضان وقوة أبطال العاشر من رمضان وبركة أرض الكنانة مصر أرض الطهر وأرض الرجال.

واستعرض الخطيب فضائل شهر رمضان ونصر أكتوبر المجيد ومعجزة النصر الكبير مشيرا إلى التنمية والبناء الجارية على أرض مصر

وفي السياق، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة وهنئ الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موجهاً التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، ومؤكداً تقدير الشعب المصري للجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى رجال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان والتى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معرباً عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ووجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن مؤكداً أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.