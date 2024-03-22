الفنان هاني شاكر خلال حواره لـ«البوابة نيوز»: أتغذى فى شهر رمضان روحانيًا.. ونحتاج برامج توعية دينية للأطفال

تختلف الاستعدادات لشهر رمضان بين النجوم والنجمات، حتى فى الذكريات، فلكل واحد منهم ذكريات لا تنسى فى شهر رمضان، بالإضافة إلى الأكلات المفضلة والأجواء الروحانية التي يفضلها طوال الشهر.

من خلال "لمة العيلة " فى رمضان يدور الحديث مع النجوم والنجمات فى الشهر الكريم.

أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر يتحدث لـ"البوابة نيوز" عن ذكرياته مع الشهر الكريم والأكلات المفضلة والروحانيات فى الشهر الكريم.

كيف تستقبل الشهر الكريم؟

تحدث الفنان هانى شاكر طقوس استقباله لشهر رمضان، قائلًا: «إن شهر رمضان له اهتمام خاص عندي وعند أسرتي، وله روحانيات واهتمامات خاصة وكل مرحلة لها ذكرياتها وجمالها فى شهر رمضان ـ بالمعنى الأدق ونحن صغار كنا نهتم قبل دخول الشهر الكريم بالفانوس أبو شمعة القديم، والذى كان كان له مذاق خاص وذكريات جميلة لا تنسى، فبعد الإفطار وصلاة التراويح ننزل الشارع ونلعب بالفانوس مع الأقارب والأصدقاء ونحن أطفال لا نعرف سوى اللعب والفرحة من قلوبنا برمضان، بالإضافة لمتابعة الإذاعة المصرية الجميلة التى تركت بصمة لدى الكثيرين بالمسلسل الإذاعى "ألف ليلة وليلة"، وكنا متابعين له بشكل يومي، هو وأبلة فضيلة وماما سميحة».

وتابع: «هذه البرامج كان لها أهداف ورسائل عديدة وكان عندنا فى المدارس مسارح تقدم عروضًا رمضانية، بالإضافة إلى وجود برامج دينية للتوعية للأطفال.

وأوضح أمير الغناء العربي، أننا فى الحقيقة عشنا حياة ونحن أطفال بشكل صحيح وسليم، لكن للأسف الشديد لا توجد برامج تثقيفية للأطفال الآن، كما كان يحدث فى الإذاعة المصرية من قبل فهل هذه البرامج مكلفة، وإلا فما السبب فى عدم وجودها، ونحن بحاجة إلى عودة برامج الأطفال بشكل عام سواء فى رمضان أو غيره من الشهور، ونُريد برامج دينية تشرح قصص الأنبياء والرسائل التي جاءوا بها إلى الأرض، فلماذا لا يعود هذا الجمال إلى أجيالنا من الأطفال لكى نضمن لهم حياة سليمة، والابتعاد قليلًا عن الألعاب من خلال الشاشة الصغيرة التى فى أيديهم ليل نهار "الموبايل" وأرجو أن تقوم الدولة بالاهتمام بالأطفال، وضرورى جدا وجود اهتمام بمسارح الأطفال وبرامجهم.

كيف تستقبل الشهر الكريم؟

أهم شيء بالنسبة لي هو الإحساس بالروحانيات يعطيني راحة نفسية وأتغذى فى شهر رمضان روحانيا بالصلاة والصيام وصلاة التراويح وقراءة القرآن الكريم، لأن شهر رمضان هو شهر الروحانيات، بالإضافة إلى اهتمامى الكبير بـ"لمة العيلة " على الإفطار.

أهم الأكلات المفضلة؟

شهر رمضان له عندي اهتمام غذائى خاص على الإفطار لابد من وجود الخضار والمكرونة وبعد الإفطار ننتظر أنا والأولاد الكنافة والقطايف من زوجتى لأنها مميزة جدا فى عملهم وأحلى بكثير من شرائها من المحلات، الكنافة والقطايف بالتحديد فى رمضان الحلو عندنا مميز جدا، وعن السحور وجبة خفيفة جدا جبنة خفيفة وزبادى فقط.

ما الأعمال الجديدة والحفلات المقبلة؟

عندى حفل يوم ١٣ إبريل المقبل الموافق ثالث أيام العيد فى لبنان الحبيبة ومعى بعض من الموسيقيين من مصر وباقي الفرقة من لبنان.