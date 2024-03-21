وزير الشباب يتفقد أعمال التطوير بنادي الصيد ويشيد بالطفرة الإنشائية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقر نادي الصيد المصري بالدقي، لمتابعة أعمال التطوير التي شهدها النادي مؤخرا.

كان في استقبال وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة، مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب وبحضور كل من الدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادي و عمرو البرتقالي القائم بأعمال أمين الصندوق والمهندس كريم متولي عضو مجلس إدارة النادي و محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



شهدت زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لنادي الصيد تفقد المناطق التي تم تطويرها في النادي في الآونة الأخيرة وعلى رأسها الممر الرئيسي بالنادي، كما تفقد حديقة العائلات بالنادي بعد تطويرها بالكامل، ومنطقة حديقة الشاي وحديقة الشوتنج بعد اعمال التطوير وتفقد البرجولات الجديدة بتلك المناطق.

تضمنت الزيارة تفقد ملاعب البادل تنس و ملاعب رياضة البادبول الجديدة التى تم الانتهاء من إنشائها،كما افتتح سيادته ملعب الكرة الخماسي الجديد بحديقة الأطفال كما تفقد تطوير صالة الالعاب القتالية.

أشاد صبحي بالطفرة الإنشائية التي يشهدها نادي الصيد، وبمجهودات مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عبد الله غراب والإدارة التنفيذية بالنادى،وعلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية التى يقدمها نادي الصيد للأعضاء مؤكدا أن الصيد من أعرق الأندية في مصر وله مكانة كبيرة على المستويين الاجتماعي والرياضي كونه أخرج أبطال أولمبيين مثل سيف عيسى وهداية ملاك واشار الى أن الوزارة ستقوم بتكريم الأندية التى ينتمى إليها أى لاعب يحقق ميدالية أوليمبية فى منافسات أولمبياد باريس 2024.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية فى التنشئة الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع المصري والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الأعمار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر فى جميع المحافظات، لذا نعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وأن نادي الصيد نموذج يحتذى به بين الأندية التى تعير إهتماماً كبيراً للنشاط الرياضى والاجتماعي والثقافي.

فيما توجه المهندس عبد الله غراب رئيس النادي بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على تواجده وزيارته للنادي لتفقد المنشآت والدعم الكبير الذي يقدمه لكل الهيئات الرياضية، وجهود وزارة الشباب والرياضية فى تعزيز الفرص المتاحة للشباب والمجتمع سواء رياضياً أو إجتماعياً.