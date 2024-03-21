إسماعيل فاروق: ننتهي من تصوير مسلسل "حق عرب" خلال أيام

كشف المخرج إسماعيل فاروق مخرج مسلسل "حق عرب" الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024، أنه اقترب من الانتهاء من تصوير المشاهد النهارية والحلقات المتبقية من المسلسل؛ مشيراً إلي أن يتبقي أيام قليلة علي انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

وقال فاروق في تصريحات صحفية له اليوم الخميس؛ أنه يتبقي ما يقرب من اسبوع علي الانتهاء من التصوير حتي تدخل باقي الحلقات الخاصة بالمسلسل عمليات المونتاج والمكساج والألوان؛ مؤكداً أنه يقوم بالتصوير بشكل مستمر من اول ايام شهر رمضان.

واختتم حديثه مؤكداً أنه سعيد بالعمل مع جميع المشاركين في المسلسل بداية من الممثلين والإنتاج ومديرو التصوير وكل الفريق؛ واشار الى أن هناك مفاجآت كثيرة سوف تقلب أحداث المسلسل وخاصة بعد عرض الحلقة العاشرة.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.