شعبة السيارات: خصومات استثنائية لبيع بعض الطرازات في مصر

قال منتصر زيتون خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جميع السيارات المتاحة في السوق المصرية أصبحت تباع بالسعر الرسمي وهناك بعض الطرازات الأخرى تباع بخصومات استثنائية.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن بعض وكلاء السيارات خفضوا الأسعار بقيمة 300 ألف جنيه، بعد تحرير سعر الصرف وصول الدولار عند 48 جنيها تقريبا، وهو يعتبر تراجعا في سعر العملة، حيث كان يتم تسعير السيارات عند نحو 70 جنيها، وهو السعر الذي وصل إليه الدولار في السوق الموازية واستقر لفترة معينة.

وأوضح أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج وفرت العديد من السيارات المعروضة بالأسواق في ظل نقص المخزون وشح المعروض خلال الفترة الماضية.

وذكر زيتون أن سبب تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة الأخيرة، هو ارتفاع الأسعار الذي أدى لوجود حالة من الركود التضخمي مع ضعف الإقبال على الشراء، وزيادة الفائدة في التقسيط مع ارتفاع سعر السيارات بالأسواق.

وأكد أن الوقت الحالي أفضل وقت للشراء، قائلا: إن هناك وفرة في السيارات بكل ماركاتها وأنواعها خلال الوقت الحالي، معلقاً: "حركة البيع الآن ضعيفة برغم الانتعاش في سوق العملات الذي حدث عقب إتمام صفقة رأس الحكمة".