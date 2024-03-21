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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أحمد فهمي: كان عندي مرض في القلب من العصبية وخضعت لعملية جراحية

الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي
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كشفت الفنان أحمد فهمي، عن تعرضه لإصابة بمرض في القلب خلال عام 2016 وخضع لعملية جراحية وتعافى، قائلا: "أنا بخاف على وزني وبظبط أكلي وبحب الحلويات وفي عام 2016 خلال موسم رمضان حسيت أن وزني زاد شويه ورحت للدكتور فطلب مني فحوصات".

وأضاف أحمد فهمي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم،على قناة القاهرة والناس، أنه اكتشف بعد الفحوصات أن عنده تعب في القلب والدكتور وجه له اسأله ولكن قال له أن بيلعب كرة ويروح الجيم وراح لدكتور ثاني من انجلترا وعملت فحوصات تاني وتأكد من الاصابة.

وتابع: "كان في عندي صمام مترالي مسئول عن ضخ الدم من القلب للجسم وأنا كان عندي من العصبية أحد الصمامات بيفوت فبيحصل ارتجاع في القلب واتخضيت على نفسي وعملت عملية وقتها".

الفنان أحمد فهمي القلب عملية جراحية