بالفيديو.. متصل: هأخذ بثأر ابنى من اللى قتلوه؟.. وأمين الفتوى يرد

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، علي سؤال متصل حول إن ابنه قتل منذ عدة أشهر ومن قتلوه كنت أحسن عليهم، وليس لهم عندهم أى حق، وهو أغلى عندي مات، وربنا أمرنا بأخذ الحقوق والثأر، لافتا إلى أنه يريد أخذ ثأر ابنه.



فقاطعه امين الفتوى بدار الافتاء المصرية خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "ده موت وبلاء، ابنك مفيش يوم نقص من عمر ابنك، ده اجله، هو مات وانت ابتليت، وعليك الصبر علشان تاخذ الاجر، وعليك باللجوء الى الله".

وتابع: "جراىم الثأر حصدت شباب كثيرة، علينا أن نتقى الله الثار ده عادة جاهلية، ولو كل واحد هياخد بتاره هتصبح الأمور فوضى ".



