مسؤول أوكراني: الجيش الروسي يقصف 12 بلدة وقرية في خيرسون

أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الخميس، عن تعرض 12 بلدة وقرية تابعة للإقليم لقصف من قبل الجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن هذا القصف أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "يوكرين فورم"، أوضح بروكودين أن القوات الروسية قصفت بلدات عدة من بينها أنتونيفكا وبيريسلاف وهافريليفكا وتشيرفوني ماياك وزولوتا بالكا، وأوسوكوريفكا، وتياهينتسي، وزيميفنيك، وتومينا بالكا، وكيزوميس، وكوزاتسكي، وخيرسون.

وبينما ألحق القصف أضرارًا بعدد من المباني، بما في ذلك مباني متعددة الطوابق و17 منزلًا خاصًا، إلا أنه أصاب أيضًا مؤسسات حيوية مثل مدرسة ومبنى إداري وروضة أطفال، بالإضافة إلى إحدى السيارات.