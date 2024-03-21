تدريبات خاصة للاعبي الزمالك للتسديد على المرمى

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين من أجل التسديد على المرمى الصغير بدون حارس من أجل زيادة دقة التصويبات لدى جميع لاعبي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.