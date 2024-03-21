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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الزراعة: منظومة كارت الفلاح ساهمت في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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قال السيد  القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن  منظومة كارت الفلاح ساهمت في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، مشيرا إلى أن التحول الرقمى والميكنة الاكترونية للخدمات الزراعية تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الجهد والوقت. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة اليوم، لمتابعة منظومة كارت الفلاح والتحصيل الالكتروني والتحول الرقمي في توزيع التقاوي ومتابعة نقل الأسمدة من خلال نظام الـ"gps" وذلك بحضور قيادات الوزارة المعنية وكذلك ممثل شركة اي فاينانس .
وخلال الاجتماع اشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي.

وناقش الاجتماع مدى إمكانية تطبيق التحصيل الالكتروني في الجمعيات الزراعية بما يحقق مصلحة الفلاح ويأتي في إطار رؤية الدولة التحول للشمول المالي 
وتناول الاجتماع ايضا دراسة سبل ادراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات باستخدام أجهزة التتبع الـ"GPS "

كما ناقش الاجتماع كيفية إدراج توزيع التقاوي في منظومة التحول الرقمي لحماية الفلاح وضمان حصوله على شيكارة تقاوى مؤمنة ومعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية

والجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4,570  مليون كارت .

كارت الفلاح الأسمدة التحول الرقمي