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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يكرم الأمهات المثاليات بالتربية الخاصة

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء يكرم الأمهات المثاليات بالتربية الخاص
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كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناءالأمهات المثاليات بالتربية الخاصة تنفيذاً لتوجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  وبرعاية  اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بحضور الدكتورة  عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة ومصطفي عبد العال مسئول التربية الخاصة.

وقد أشاد وكيل التعليم بالامهات المثاليات لما قدموه تجاه ابنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما  شهد  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء  مسابقة أوائل الطلبة في نسختها الثانية للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بمدرسة ٢٥ يناير الرسمية والمتميزة للغات للمرحلتين الابتدائيه و الاعداديه علي روح المرحوم الطالب محمد عبد القادر العلاقمي.

وحصد تعليم شمال سيناء المركز العاشر جمهوريًا في مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الثانوية وفوز مشيرة عبد العزيز علي بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إدارة التربية الخاصة الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء التربية والتعليم والتعليم الفني حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة محافظ شمال سيناء وزير التربية والتعليم والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم مرحلة الثانوية