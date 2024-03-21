وكيل تعليم شمال سيناء يكرم الأمهات المثاليات بالتربية الخاصة

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناءالأمهات المثاليات بالتربية الخاصة تنفيذاً لتوجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بحضور الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة ومصطفي عبد العال مسئول التربية الخاصة.

وقد أشاد وكيل التعليم بالامهات المثاليات لما قدموه تجاه ابنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء مسابقة أوائل الطلبة في نسختها الثانية للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بمدرسة ٢٥ يناير الرسمية والمتميزة للغات للمرحلتين الابتدائيه و الاعداديه علي روح المرحوم الطالب محمد عبد القادر العلاقمي.

وحصد تعليم شمال سيناء المركز العاشر جمهوريًا في مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الثانوية وفوز مشيرة عبد العزيز علي بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.