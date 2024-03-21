مدير "تعليم دمياط" يوجه بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري ومتابعة الغياب اليومي

تفقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدد من المدارس بإدارة دمياط التعليمية وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

شملت الجولة مدارس علي بن ابي طالب الإبتدائية وفادي منتصر الابتدائية والشهيد محمد صابر مطاوع الإعدادية المشتركة والشهيد رضوان الابتدائية وشوقي ضيف الابتدائية والشهيد مصطفى يوسف الإعدادية المشتركة ومدرسة الشيخ عبدالله عامر الابتدائية.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح بمدرسة علي بن ابي طالب، وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.