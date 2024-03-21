هيئة الأرصاد توضح سبب إنشاء "نشرة الأطفال الجوية"

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنها ساهمت في حملة نشرة الأطفال الجوية Weather Kids إيمانا منها بأهمية الحد من آثار التغير المناخي والظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت حقيقة واقعية تشهدها الدول المختلفة باختلاف الظواهر الجوية من فيضانات وأعاصير وسيول وحرائق للغابات وغيرها.



وتابعت: “من أكثر الأمثلة على تطرف المناخ عاصفة دانيال التي تعتبر الحدث المناخي الأكثر فتكاً في عام 2023 والذي راح ضحيتها 10 آلاف شخصا في 24 ساعة فقط، لذلك فإن الوقت قد حان لإتخاذ خطوات فعالة وقرارات حاسمة والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات من جميع الدول لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2050 والحد من ارتفاع درجة الحرارة عالميا بمقدار 1.5 درجة مئوية ويكون ذلك من خلال توفير الطاقة النظفية والمتجددة والحد من استخدام البترول والغاز”.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حملة نشرة الأطفال الجوية Weather Kids جزءًا من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإلهام الحوارات المجتمعية البنّاءة وحشد العمل بشأن تغير المناخ على الطريق إلى مفاوضات المناخ COP30 التي ستعقد في البرازيل عام 2025.

ويصادف COP30 الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 وهي فرصة حاسمة لوضع العالم على مسار يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، حيث تقدم البلدان جولة جديدة من الإجراءات والأهداف المناخية التي تخطط لتحقيقها تقع هذه الخطط - المعروفة باسم "المساهمات المحددة وطنيًا" - في قلب المعركة العالمية ضد تغير المناخ.