التوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه للقضاء على العجز المائي بجنوب سيناء.. و300 مليون جنيه تكلفة محطة طابا

يعد ملف المياه، والاستفادة من مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، كأحد المصادر المهمة غير التقليدية للموارد المائية، هي المعركة التي تخوضها مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذا لرؤية مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى 2030، من خلال اقتحام مجال تحلية المياه والقدرة على تحقيق ما يشبه المعجزات فيه، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية.

وفي محافظة جنوب سيناء، بدأت الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية في استخدام التكنولوجيات الخاصة بتوفير مياه الشرب عن طريق تحلية مياه البحر؛ لذلك اهتمت شركة المياه لمحافظة شمال وجنوب سيناء، بإنشاء العديد من محطات المعالجة وتحلية مياه البحر، من أجل حل أزمة المياه التي يعاني منها الأهالي. وتضاعفت كميات المياه المنتجة وجرى إنشاء عدد من محطات التحلية كان آخرها أربع محطات موجودة في مدن كلاً من : رأس سدر وأبوزنيمة ونويبع ودهب وفي المرحلة الثانية سيجرى افتتاح محطة في طابا ومحطتين في مدينة شرم الشيخ.

من جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بجهود الدولة عامة وما يجري علي أرض محافظة جنوب سيناء خاصة في مختلف المجالات وخاصة مجال مياه الشرب حيث يتم تنفيذ عدد من محطات تحلية مياه الشرب بمدن المحافظة للقضاء نهائيا علي مشكلة مياه الشرب، مشيرا إلى أن محطات تحلية مياه البحر توفر مياه الشرب للمواطنين بالمدن ووديانها وتجمعاتها البدوية.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء: إن إجمالي إنتاج محطات التحلية بالمحافظة يتخطى 260 ألف متر مكعب في اليوم وبإذن الله ستكفينا للتنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن محطات التحلية تكلفتها عالية في الإنتاج والتشغيل، لكنها السبيل الوحيد للمحافظات الحدودية والمحافظات المطلة على البحر للحصول على مياه الشرب.

وعن محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا والتي جرى تفقدها خلال احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي هذا الشهر، أكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، لـ"البوابة" أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية طابا وتعمل بطاقة 5000 متر مكعب/ يوم قابلة للتوسع إلى 10,000 متر مكعب / يوم ، وتبلغ تكلفتها التقديرية 300 مليون جنيه.

وأضافت: أن مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمدينة طابا، تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بوزارة الاسكان، موضحة أن مالك المشروع الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي تنفيذ إدارة المياه بالقوات المسلحة، ومكونات المحطة المأخذ البحري، و الفلاتر الرملية والميكرونية ووحدات التحلية، ومهمات الكهرباء ووحدات التوليد وخزانات المياه المنتجة سعة 10 آلاف م3.

وتابعت: أن الأعمال بالمحطة تشمل تنفيذ عدد من المكونات الرئيسية، بينها مبنى المُولد، والذي يحتوي على مُولد بقدرة 1 ميجا فولت أمبير، وكذا مبنى خدمة المرشحات الصلبة، بعدد 3 طلمبات، وعنبر ضخ المياه المُنتجة، بعدد 2 طلبة مياه، وخزانين سعة كل منهما 5 آلاف م3، بإجمالي سعة تخزينية 10 آلاف م3 للمحطة ككل، كما تتضمن مكوناتها وحدة المعالجة النهائية، وأجهزة القياس والتحكم، و4 فلاتر رملية، ومرحلة خاصة بفصل الأملاح، ومأخذ بحري بخطي سحب بطول 175 متراً، وخط طرد بطول 75 متراً.

وأشارت حنان إلى أن الهدف من إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطابا هو دعم مدينة طابا والتجمعات البدوية وذلك لسد العجز المائي ودعم المحطة القائمة بالمدينة لدعم التوسع العمراني والمشروعات القومية المنتظر تنفيذها بالمحافظة، مؤكدة أن المحافظة لن تعاني من أي أزمات في مياه الشرب بعد إنشاء هذا الكم من المحطات.

يشار إلى أنه فى محافظة جنوب سيناء ، تم تنفيذ محطة تحلية نبق نوفمبر 2019، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وأيضاً تنفيذ 4 محطات تحلية برأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 7 آلاف نسمة بمدينة نويبع.

كما يشار إلى أن تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوي 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية، إلا أنه بالمقارنة بمشاكل نقل المياه، كما أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.