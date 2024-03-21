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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

احتفالا بعيد الأم.. موانئ البحر الأحمر تستقبل الموظفات بالورود والهدايا

تكريم موظفات بموانئ
تكريم موظفات بموانئ البحر الأحمر
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كرمت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، جميع العاملات بالهيئة، في إطار الاحتفالات بعيد الأم، وذلك من خلال توزيع الورود والهدايا العينية والصور التذكارية، تقديرا لدورهم في منظومة العمل والتنمية والارتقاء بمستوي الأداء بالهيئة وتشجعيهم على بذل المزيد من العمل.

وأشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة، بالدور العظيم لكل أم مع أبنائها والمجتمع في تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطنا بأكمله، وقدم الشكر والتقدير لكل امرأة عاملة على دورها الفعال في أداء عملها بالصورة المثلي، وقدرتها على العطاء في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بجانب اهتمامها ورعايتها لأسرتها وابنائها.

ويأتي ذلك إيمانا منها بدور المرأة في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا في تقدمه.

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الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الصور التذكارية المجالات الاقتصادية موانئ البحر الأحمر منظومة العمل