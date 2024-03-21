رئيس جامعة حلوان يهنئ سيدات مصر في عيد الأم

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات، بمناسبة عيد الأم، معربًا عن تقديره العميق للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به الأم المصرية في شتى المجالات الإنسانية.

وأكد قنديل في تصريحات له، أن الأم هي عماد الأسرة وشريك أساسي في تطور المجتمع، مشيدًا بتضحيات الأمهات الجليلة وإسهاماتهن البارزة في حياة أبنائهن وأسرهن ومجتمعهن من أجل غد أفضل.

ونوّه رئيس الجامعة بالدور المتميز الذي تقوم به السيدات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الارتقاء بمكانة جامعة حلوان بين الجامعات المصرية والعالمية، معتبرًا إياهن شريكات رئيسيات في بناء الوطن وتحقيق تقدمه.

وأضاف قنديل: "بجانب دورها الكبير كأم بما تحمله الكلمة من معانٍ سامية، فإن الأم التي تقوم على شؤون أسرتها وتؤدي رسالتها السامية تلعب دورًا بارزًا في خدمة الوطن في جميع الوظائف، فهي الطبيبة البارعة، والمعلمة الفاضلة، والمحامية والقاضية، والمهندسة التي تخطط للمستقبل".

واختتم قنديل تصريحاته مهنئًا جميع أمهات مصر بهذه المناسبة العزيزة، داعيًا المولى عز وجل أن يمتعهن بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.