إعلام يوناني: إسرائيل تغيب عن مناورات إنيوكوس الجوية

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الخميس 21 مارس 2024، بأن إسرائيل لن تشارك في نسخة هذا العام من مناورة "إنيوكوس 2024" المقررة في أبريل المقبل، والتي ينظمها كل عام في قاعدة أندرافيدا الجوية في غرب اليونان من قبل القوات الجوية اليونانية بمشاركة العديد من الدول الأجنبية.

ومع تفكير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شن هجوم بري على رفح، يبدو أن الجيش الإسرائيلي لن يرسل قوات لأغراض التدريب.

وستشارك القوات الجوية اليونانية بجميع أنواع طائراتها المقاتلة، بما في ذلك طائرات رافال وإف-16 فايبر المكتسبة حديثًا، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر وطائرات النقل والتدريب، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية.

وتشمل الدول المشاركة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وقطر وقبرص والجبل الأسود ورومانيا والسعودية.