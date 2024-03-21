الكنيسة المارونية تحتفل بعيد القديس يوسف

احتفل المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بعيد القديس “ماريوسف”، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف بحي الظاهر.

وترأس المطران القداس الاحتفالي، وشاركه في الصلاة كلا من: الأب نبيل رفول، الخوري نادر جورج، الخوري جوطيرة، الخوري نبيل هب الريح، الأب لويز متى، والخوري جورج خطار، بحضور عدد من أبناء الطائفة في القاهرة.

وقال “شيحان” خلال الكلمة التي ألقاها بالاحتفالية، بأن القديس يوسف كان يحمل الطفل يسوع، وبيده الأخرى يحمل أداة العمل في النجارة، وعاش بحالة إصغاء دائم لصوت الرب. يقول عنه الإنجيل لما قام يوسف من نومه فعل كما أمره ملاك الرب، ليتنا نحن أيضا نعيش علي مثال القديس يوسف حالة الاختيار الدائم لحضور الرب، فننهض في كل صباح من نومنا ونكون طائعين لإرادة الرب فنميز صوته من بين كل الأصوات.

وأضاف “شيحان” بأن القديس يوسف يعلمنا أن العمل هو أحد التعابير اليومية لهذا الحب في حياة أسرة الناصرة، لقد كان نجارا، ويسوع دعي “ابن النجار” وكان قد تعلم مهنة أبيه، العمل بصمت وصلاة وتواضع، ساعد لكي تعيش عائلة الناصرة التناغم بالعلاقات، وأصبحت مثالا للعائلة المسيحية.