منتخب مصر الأولمبي يحقق الفوز على نظيره الإماراتي

تمكن المنتخب الوطني الأولمبي من تحقيق الفوز على نظيره الإماراتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها مدينة الإحساء السعودية في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

احرز الهدف اللاعب بلال مظهر الذي حقق الفوز على الإمارات في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ليتأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ودخل المنتخب الأولمبي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق- كريم الدبيس.

الوسط: محمود جهاد محمود صابر - محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد ميسي.