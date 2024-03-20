تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة 30 ألف دولار من فندق للحيونات الأليفة في الجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط المتهمين بسرقة 30 ألف دولار ومليون جنية مصري من فندق لرعاية واستضافة الكلاب في الجيزة وتبين انهم من العاملين بالفندق.

كان قد تعرض فندق مخصص لاستضافة وتدريب الكلاب في محافظة الجيزة المصرية لحادث سرقة بواسطة موظفين يعملون في الفندق نفسه وأظهرت التحقيقات أنه تمت سرقة مبلغ قدره 30 ألف دولار ومليون جنيه من الفندق الشهير.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السرقة شملت خزنة تحتوي على مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه من داخل الفندق الشهير الذي يقدم خدماته للكلاب في منطقة الجيزة.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها فنادق استضافة الكلاب بشكل كبير، إليك بعضًا من أهمها:

غرف مريحة: توفر فنادق الكلاب غرفا بأحجام مختلفة تناسب سلالات الكلاب المختلفة، وتكون مجهزة بأسرّة مريحة وألعاب وأدوات النظافة.

مساحات خارجية للعب: توفر بعض الفنادق مساحات خارجية واسعة للكلاب للعب والجري، مع وجود أشجار وظل لتوفير بيئة آمنة وممتعة.

مراقبة 24/7: يتم مراقبة الكلاب على مدار الساعة من قبل طاقم متخصص لضمان سلامتها وأمنها.