ضبط المتهمين فى إصابة طفل بالغربية باستخدام طفاية حريق

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب مستخدمًا إسطوانة غاز وإحداث إصابته بالغربية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجل الشاكى "مصاب بكسر بالقدم" وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالطريق العام تصادف قيام شخصين حال محاولتهما تفريغ عبوة طفاية حريق، مما نتج عنه إنفجارها وإصطدامها بقدمه وإحداث إصابته.. وتم ضبط مرتكبا الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.