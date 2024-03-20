ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط المتهمين فى إصابة طفل بالغربية باستخدام طفاية حريق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على  نجله بالضرب مستخدمًا إسطوانة غاز وإحداث إصابته بالغربية.
 بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجل الشاكى "مصاب بكسر بالقدم" وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالطريق العام تصادف قيام شخصين حال محاولتهما تفريغ عبوة طفاية حريق، مما نتج عنه إنفجارها وإصطدامها بقدمه وإحداث إصابته.. وتم ضبط مرتكبا الواقعة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك الأجهزة الأمنية تفريغ عبوة طفاية حريق