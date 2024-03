مهرجان كان السينمائي يكشف عن بوستر مسابقة "أسبوع النقاد"

كشف مهرجان كان السينمائي (14-24 مايو) عن البوستر الرسمي لمسابقة "أسبوع النقاد" في نسخته الـ63، أحد أهم الأقسام الموازية للتظاهرة السينمائية الفرنسية والمخصص للأعمال الأولى والثانية لمخرجيها.

استوحى تصميم البوستر من لقطة لفيلم “The Rapture” للمخرجة إيريس كالتنباك، حيث تتبادي بطلة الفيلم حفيصة حرزي الإبتسامة والنظر مع الممثلة نينا موريس.

وكان قد توج فيلم الرعب "Tiger Stripes" للمخرجة الماليزية أماندا نيل إيو، بالجائزة الكبرى في نسخة العام الماضي من مسابقة أسبوع النقاد،

ومُنحت جائزة لجنة تحكيم “اللمسة الفرنسية” صانع الأفلام البلجيكي بالوما سيرمون داي، عن فيلم "It's Raining in the House".

وحصد جوفان جينيك جائزة النجم الصاعد لمؤسسة لويس رويدرير لأفضل ممثل عن فيلم “Lost Country” لفلاديمير بيريسيك. وحصل فيلم “Boléro” للمخرج نانس لابوردي جوردان على جائزة Leitz Ciné Discovery لأفضل فيلم قصير وجائزة Canal + للفيلم القصير.

وذهبت جائزة مؤسسة جان للتوزيع إلى الموزع الفرنسي “Pyramide Films” عن فيلم أمجد الرشيد “إن شالله ولد”. وفازت إيريس كالتينباك بجائزة SACD لكتابة سيناريو فيلم “The Rapture".