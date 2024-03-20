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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يتحدث عن سبب استبعاد فتوح من معسكر المنتخب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سبب استبعاد أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، قائلا: " تراجع مستواه في بعض المباريات يعد السبب الأساسي فى عدم استدعائه، مؤكدا أنه فضل عدم ضمه في المعسكر الحالي، ولكن من الممكن انضمامه في المعسكرات القادمة بشرط الظهور والعمل بشكل قوي مع فريقه".

وتابع حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى المقام في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «لا يوجد لاعب يضمن وجوده في قائمة الفراعنة في الفترة المقبلة، والاجتهاد والعمل بعزيمة مع فريقه، والظهور بشكل قوي سوف يكون شرط ضم أي لاعب حيث كان سابقًا اللاعبون يبلغون أسرهم بموعد انضمامهم إلى معسكر الفراعنة».

العميد حسام حسن منتخب مصر