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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 10 أيام.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 700 مليون جنيه

ضبط قضايا غسل أموال
ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 700 مليون
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من ضبط قضايا غسل أموال  بقيمة 700 مليون جنيه خلال 10 ايام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في نفس السياق  قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات) .
 وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كافحة المخدرات غسل الأموال الاتجار بالمواد المخدرة 700 مليون خلال 10 ايام